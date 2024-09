Poi ho sentito che senza Calhanoglu l'Inter non può giocare: può giocare perché lui regista è un'invenzione recente. Non è che senza di lui non si può vivere, non esiste questa cosa nel calcio. Ma vale il discorso del turnover: la riserva di Barella, non è Barella neanche tra sei vite, Frattesi è fortissimo ma non è Barella. Per me non è un problema di cambi ma di atteggiamento: l'Inter si è profumata e incravattata e pensava di vincere 7-0 e ha preso la rumba. Non so se questo schiaffo servirà all'Inter, ci sono state tante partite che non mi sono piaciute: la migliore è stata a Genova e non ha vinto, ha preso due gol senza logica. Il 4-0 all'Atalanta? Non è la normalità quella: domenica dal 18' al 45' gioca un calcio gradevolissimo e Maignan fa una parata da circo. L'Inter non può giocare tutte le partite come con l'Atalanta: siamo abituati che se non fa il partitone, che schifo. Ma non è normale: Juve-Napoli l'avete vista?".