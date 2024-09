Dopo la sconfitta nel derby, non sono mancate le critiche rivolte all'allenatore nerazzurro. Il giornalista lo difende: "Ad avercene"

La sconfitta nel derby, soprattutto per come è arrivata, ha lasciato un grande amaro in bocca nei tifosi nerazzurri. Sul banco degli imputati sono finiti tutti, i giocatori e anche Inzaghi questa volta. Su X Fabrizio Biasin difende il tecnico.