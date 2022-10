Dalmat: “Inter, il miracolo è arrivato. La squadra ha dimostrato una cosa. Onana…”

Il giorno dopo la vittoria contro il Barcellona, su Instagram Stephane Dalmat ha analizzato la gara dell'Inter . L'ex centrocampista si augura che la vittoria contro i blaugrana sia la scintilla per far ripartire la squadra di Inzaghi. "Bella vittoria dell'Inter, il miracolo è arrivato. Abbiamo visto una squadra che è stata unita, hanno provato che non hanno abbandonato Inzaghi. Non è stata spettacolare, ma bello vedere i giocatori amare la maglia dell'Inter, hanno dimostrato una forza che aspettavamo dall'inizio della stagione".

"Può essere la partita per ripartire, naturalmente dobbiamo riconfermarci. Se vinci col Barcellona e poi perdi in campionato, non serve a niente. Inzaghi bene. Il calcio è strano, è bello e lo abbiamo visto ieri. Spero che si dia un seguito a questa vittoria. Quando torneranno Lukaku e Brozovic, con Onana in porta, con tutto il rispetto per Handanovic, possiamo sperare in una bella stagione".