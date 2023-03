Dalmat: “Inter-Juve, mi aspetto una bella gara. Lukaku? Voglio avere ragione su…”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato dell'attesissima Inter-Juve in programma tra poche ore a San Siro. "Credo sarà una bella gara. Sappiamo la rivalità che c'è tra le due squadre. L'Inter. dopo la sconfitta del Milan, ha la possibilità di guadagnare punti sui rossoneri. Bisogna dimenticare la Champions in questo momento, dobbiamo rimanere concentrati sulla Juve, è una bella squadra e lo abbiamo visto all'andata".

"Oggi sarà diverso perché l'Inter in questo girone di ritorno sta facendo bene contro le grandi. Stasera sarà una guerra in un ambiente straordinario. Speriamo in una bella vittoria per finire una bellissima settimana. Io aspetto Lukaku, deve iniziare adesso la sua stagione. Voglio avere ragione su quello che avevo detto su di lui, ovvero che lui sarà l'uomo del finale della stagione".