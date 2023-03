Inter-Juventus, probabili formazioni: difesa acciaccata, out Mkhitaryan. LuLa in attacco

Mancano poche ore all'ennesimo derby d'Italia a San Siro tra Inter e Juventus. Questa volta in palio ci sono punti importanti per l'Europa, al netto delle possibili future sanzioni inflitte al club bianconero. Dopo i sorteggi di Champions League, tutto l'ambiente nerazzurro è carico e voglioso di allungare sul Milan, magari approfittando di un risultato utile dal derby di Roma di questo pomeriggio. Nessuno vuole già pensare al Benfica, tutti concentrati sulla supersfida contro la squadra di Allegri.

In difesa, viste le tante assenze, al centro dovrebbe tornare de Vrij titolare, con Darmian e Acerbi ai suoi lati. Possibile un turno di riposo per Mkhitaryan, con il ritorno di Brozovic in cabina di regia. Lautaro-Lukaku davanti. Ecco la probabile formazione dell'Inter: