Dalmat: “Inter, credo nello scudetto. Attenzione al Monza, sarà gara importante”

"Penso che questa partita sarà importante per il futuro. All'andata abbiamo perso contro tutte le grandi squadre e penso che in questa seconda parte l'Inter voglia vincere contro Juve, Milan, Roma e Lazio. Naturalmente non bisogna dimenticare le piccole squadre, queste sono le partite più pericolose. La squadra è in forma e si può fare una 'remuntada', io ci credo. Contano solo i tre punti".