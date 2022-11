Dalmat: “Odio la Juventus, stasera abbiamo l’obbligo di vincere. Sarà una guerra”

Stephan Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha dato a suo modo l'incitamento per i nerazzurri in vista della sfida di stasera con la Juve

Marco Macca

Sul suo canale Instagram, Stephan Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha dato a suo modo l'incitamento per i nerazzurri in vista della sfida di stasera contro la Juventus:

"Aspettiamo questa partita da una settimana, è troppo importante per due motivi: primo, perché è la Juventus e io odio questa squadra come tutti voi. Secondo, stasera abbiamo l'obbligo di vincere: siamo due punti sopra e possiamo mandarli a meno cinque. Parlando di calcio, sarà una guerra, una partita fondamentale. Noi siamo in un buon momento, abbiamo fatto molto bene nelle ultime gare. Sarà una sfida combattuta, ma bisogna ottenere i tre punti, così come contro Bologna e Atalanta. Poi ci sarà e il Mondiale e dopo inizierà un altro campionato, in cui l'Inter dovrà rimontare il Napoli. Intanto vinciamo stasera, io seguirò il match da casa davanti alla tv, indosserò la maglietta e la metterò anche a mio figlio".