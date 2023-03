Dalmat: “Buon sorteggio per l’Inter. Benfica diverso dal Porto. Se il Milan…”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha commentato il sorteggio dei quarti di Champions League, in particolare Benfica-Inter. "Buon sorteggio per l'Inter. Il Benfica è una squadra più tecnica e con più qualità rispetto al Porto che era una squadra più fisica. L'andata in Portogallo sarà una partita difficile, ma è importante non prendere gol. Sono sicuro che a San Siro, con i tifosi, ci sarà un ambiente straordinario e ce la possiamo fare".