Zanetti a SM: “Benfica? Ce la giochiamo, saremo pronti. Sono sicuro che Inzaghi…”

"Il Benfica è sempre una squadra difficile da affrontare, quello che sta facendo nel suo campionato lo sta confermando in Champions League, ha giocatori di qualità. Però noi prepareremo entrambe le partite nel migliore dei modi. Siamo consapevoli della nostra forza e ce la giochiamo. La Champions è una competizione di dettagli: serviranno concentrazione e forza mentale e credo che Simone Inzaghi e i ragazzi la prepareranno al meglio. La finale del '65? Questa è una partita che evoca la storia di questa grande società con una squadra formidabile come la Grande Inter. Ho avuto la fortuna di parlare con Facchetti, Mazzola, Suarez e con Bedin, che mi hanno raccontato di quella finale. E' la storia che si ripete dopo tanto tempo, speriamo di essere anche noi all'altezza".

"Cali di concentrazione? Ci è successo soprattutto fuori casa, ne parliamo spesso con l'allenatore e i ragazzi. In Champions League non te lo puoi permettere, speriamo di guadagnarci la semifinale dopo tanto tempo. Poi vediamo cosa succederà tra Milan e Napoli. Già avere tre squadre nei quarti è positivo per il nostro calcio, speriamo che una possa arrivare fino in fondo".