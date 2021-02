Dal Pino: “Diritti tv? Spiace vedere differenze di vedute tra i club. Le offerte arrivate…”

Le dichiarazioni del presidente della Lega Calcio dopo che non si è tenuta l'Assemblea perché nove società non si sono presentate

Questa mattina doveva tenersi l'AssembleadiLega nella quale si sarebbe dovuto decidere dei diritti tv, ma nove club non si sono collegati in video conferenza e la riunione non c'è stata per il mancato raggiungimento del quorum.