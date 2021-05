Damante: “Cresciuto con l’Inter di Moratti. Zanetti esempio di sportivo pazzesco”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Damante parla della sua passione per i colori nerazzurri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Damante, modello, influencer e grande tifoso dell'Inter, parla della sua passione per i colori nerazzurri. L'idolo di Damante è Javier Zanetti: "Sono cresciuto con l’Inter di Moratti, quindi l’Inter di Javier Zanetti, che per me è un idolo a 360 gradi".