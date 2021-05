CorSera – Inter, probabile il no dei giocatori ai tagli. Invece diranno sì a…

La società inizierà i colloqui individuali con i giocatori per cercare di arrivare ad un accordo per quanto riguarda gli stipendi

In questa settimana l'Inter non affronterà solo le sfide contro Roma e Juventus. La società, infatti, inizierà i colloqui individuali con i giocatori per cercare di arrivare ad un accordo per quanto riguarda gli stipendi.

Con il tecnico Luciano Spalletti, ancora sotto contratto fino al prossimo 30 giugno, non c’è stato nessun accordo, per questo gli sono state versate nei tempi dovuti le mensilità spettanti. Zhang chiederà ai giocatori di rinunciare a due mesi di paga, ogni mensilità per l’Inter incide per circa 15 milioni, il risparmio totale sarebbe così di 30 milioni.

I giocatori non sono per nulla felici e probabilmente non accetteranno di non vedersi versato l’ingaggio. Potrebbero invece accettare di posticipare il pagamento, come già successo con le mensilità di novembre e dicembre. Questo è perfettamente legale. Se invece i giocatori dovessero rifiutarsi e pretendere il dovuto, la proprietà non potrà far altro che pagare per non incorrere in sanzioni che si traducono, il più spesso delle volte, in punti di penalizzazione".