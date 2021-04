Damascelli: “Corteo di codardi, Agnelli colpevole perché della Juve. E il cinese dell’Inter?”

Tra le pagine de Il Giornale, il giornalista Tony Damascelli non usa mezze misure per attaccare il popolo del calcio

Tra le pagine de Il Giornale, il giornalista Tony Damascelli non usa mezze misure per attaccare il popolo del calcio, un "corteo di codardi e ipocriti" colpevole di aver lasciato solo il presidente della Juventus, Andrea Agnelli .

"Aleksander Ceferin è il capopolo di questo corteo di ipocriti e codardi (...). Agnelli ha due colpe specifiche, due peccati originali: è presidente della Juventus, dunque del club e della squadra già bollate della qualunque, dal doping alla corruzione, e porta il cognome più fascinoso e fastidioso di questo Paese. Sono due i criminali del tentato colpo di Stato, Agnelli e Perez, non si hanno notizie di Scaroni o Zhang, per restare a casa Italia, forse erano stati plagiati da Agnelli, forse sono stati sequestrati nelle loro dimore e, una volta liberati, hanno potuto sfogare la loro rabbia. In verità, né il cinese né il presidente del Milan hanno aperto bocca, il primo lasciando a Marotta, e a un veramente lucido Conte, il compito di mettere la faccia (...)".