Damascelli: “Inter, come assemblea di condominio: manca un capo che porti disciplina”

Tony Damascelli, nel suo editoriale per Il Giornale di oggi, torna sui risultati ottenuti dalle italiane in Champions League. Questo il suo pensiero: "II riassunto europeo è ossigeno per il nostro malandato calcio. Ripensando alle prestazioni di Napoli, Inter, Milan in Champions league e poi della Juventus in Europa league, è facile comprendere perché tra la capolista e le altre ci siano come minimo 15 punti di distacco. Il Napoli dei Spalletti gioca un calcio di altra categoria nel ritmo, nella qualità tecnica, nella disciplina tattica. Non così il Milan e l'Inter che, al di là del risultato positivo si sono espresse in linea ordinaria e sono attese alle partite di ritorno su campi aspri, contro squadre, come il Tottenham e il Porto che potrebbero ribaltare lo svantaggio".