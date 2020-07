Damascelli (Giornale): “Inter in imbarazzo per Conte. Con Moratti sarebbe già a casa”

Lo sfogo di Antonio Conte dopo Roma-Inter continua a far discutere. Anche l’edizione odierna de Il Giornale se ne è occupata. Questa la riflessione di Tony Damascelli: “Conte Antonio non vince le partite. Le pareggia e le perde e allora invece di spiegare le ragioni del risultato dirotta l’attenzione su argomenti vari e avariati, addirittura sostenendo che l’Inter prenda schiaffi a prescindere, è vittima, è martire, è il bersaglio dei poteri, da sempre. Non chiarisce quali siano i poteri, i voleri ma fa parte dell’identikit”.

Sul sentimento della società: “Non reagisce ufficialmente alle ultime esternazioni del tecnico ma prova un imbarazzo giustificato. Conte può considerarsi fortunato, se la proprietà fosse ancora nelle mani di Massimo Moratti, l’allenatore sarebbe già in vacanza nel suo Salento, dove ha già prenotato una villa leucana per il mese di agosto. Il presidente cinese non ha lo stesso carisma, lo stesso amore per il club, la stessa forza. Beppe Marotta non è uomo da polemiche pubbliche, conosce la pelle e la testa del leccese al quale si deve ricordare che non comanda lui, si limiti a gestire la squadra e ogni tanto si illumini meno di immenso”.