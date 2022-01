Damascelli: “Inter e Milan? Differenza nella testa. I nerazzurri al momento…”

Le parole del giornalista a proposito di nerazzurri e rossoneri in ottica scudetto

Tony Damascelli, ospite di Rai Sport, si è pronunciato sulle differenze tra le due milanesi in chiave scudetto. Queste le sue considerazioni: "Tra Inter e Milan la differenza è nella testa. I nerazzurri sono più convinti, anche se i rossoneri con la Roma hanno fatto una partita enorme. Non c'è stato un momento in cui non avesse in mano la gara".