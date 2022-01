Damascelli: “Inter-Juve? Rabiot scandaloso. Sceneggiate Barella: ha studiato da…”

Il caustico parere del giornalista nel suo editoriale all'indomani di Inter-Juventus di Supercoppa

Nel suo editoriale di oggi per Il Giornale, Tony Damascelli è andato giù pesante contro alcuni protagonisti della finale di Supercoppa di ieri. Questo il pensiero del giornalista su Inter-Juventus: "Finale aspra, come era prevedibile. Qualche sceneggiata di Barella che ha studiato sui libro di testo del suo ex allenatore nerazzurro, ottimi Skriniar e Bastoni, come McKennie. Scandaloso Rabiot che gode di raccomandazioni particolari vista la sua totale inutilità. Considerate le numerose e pesanti assenze, è stata un’impresa per la Juventus arrivare ai supplementari, soffrendo molto nel proprio domicilio mentre l’Inter ha spinto ma non con la lucidità necessaria".