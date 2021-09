Damascelli: “Inter, da Inzaghi lavoro interessante: non è ossessiva e ossessionante”

Le parole del giornalista: "Inzaghi fa un lavoro interessante nonostante abbia perso due giocatori importantissimi come Lukaku e Hakimi"

Intervenuto in collegamento con La Domenica Sportiva, Tony Damascelli, giornalista, ha parlato così del momento molto positivo dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter gioca bene ed è fresca: non è ossessiva e ossessionante. Inzaghi fa un lavoro interessante nonostante abbia perso due giocatori importantissimi come Lukaku e Hakimi. L'Inter sta bene, sta lucidando il titolo da campione d'Italia".