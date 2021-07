Damascelli contro Lukaku: “Grande attaccante ma non va stuzzicato, altrimenti…”

Intervenuto sulle colonne de il Giornale, Tony Damascelli ha commentato così lo screzio tra Lukaku e Donnarumma in Belgio-Italia

"Una cosa, piccola, breve ma una cosa è opportuna dirla e scriverla su Lukaku Romelu. Che sia un grande attaccante, che abbia portato l’Inter al titolo, che rappresenti la testimonianza del riscatto di una razza umiliata, sfruttata e repressa anche, ma usa un po’ troppo le mani, non per aiutarsi nelle sue prodezze di goleador e nemmeno per divincolarsi dall’avversario ma perché prima chiude la mano a pugno, inginocchiandosi, dunque manifestando la propria appartenenza ideologica e poi, realizzato il rigore, che si è messo a fare il Lukaku belga di cui sopra? Ha preso il pallone, come usano i bambini insolenti, ha portato il dito indice in verticale vicino al naso e ha zittito Gigio Donnarumma. Per un rigore! Per un calcio di rigore anche dubbio se non fasullo! Dice il suo ufficio legale-giornalistico che il centravanti abbia voluto rispondere alla provocazione del portiere che prima gli aveva appunto ricordato che il fallo di Di Lorenzo era inesistente e che comunque lui, il Gigio, avrebbe parato il tiro".