Damascelli: “Mourinho al capolinea: è un ex grandissimo allenatore perché…”

Le parole del giornalista: "Mourinho? È arrivato al capolinea, non trova mai giustificazioni per le partite mediocri della sua squadra"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Tony Damascelli, giornalista, ha criticato così il tecnico della Roma Jose Mourinho: "Mourinho è un ex grandissimo allenatore, non parla mai della partita. Due mesi fa affermava che Zaniolo doveva andare all’estero adesso dice che Chiellini, Lautaro o Ibra sono favoriti dagli arbitri. È arrivato al capolinea, non trova mai giustificazioni per le partite mediocri della sua squadra. Purtroppo c’è una parte della stampa che gli va dietro".