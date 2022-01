Damascelli: “Inzaghi, vittoria d’orgoglio. La Lazio ha perso la bellezza dei suoi tempi”

Su Il Giornale, il giornalista Tony Damascelli definisce quella dell'Inter (e di Simone Inzaghi) una vittoria d'orgoglio contro la Lazio

"L’Inter mantiene la testa con una vittoria decisa sulla Lazio, per Inzaghi un motivo di orgoglio in più contro la sua ex, per Sarri mozzicone in bocca e mozzicone di una squadra che ha smarrito la bellezza dei tempi di Simone".