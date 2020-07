La maglia numero 200 come premio per un traguardo conquistato. Danilo D’Ambrosio ha collezionato la duecentesima presenza con l’Inter e in un tweet la società interista celebra la conquista arrivata nella gara con la Spal. Gli è stata regalata una maglia celebrativa: “Il giocatore ha raggiunto quota 200 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni!”, scrive il club accompagnando il post con un applauso.