Inter, D’Ambrosio: “Lautaro non chieda scusa. Ha carica da campione del mondo”

Danilo D'Ambrosio, ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria dell'Interper tre a uno sull'Udinese, ha risposto alle domande di giornalisti ed opinionisti. «Il lancio a Lautaro?Secondo me Lautaro non deve chiedere scusa a nessuno. Credo sia un giocatore formidabile. Dopo il Mondiale è arrivato con una carica da campione del mondo e quella non si compra da nessuna parte, te la conquisti e la meriti sul campo. Il lancio è bello ma dal lancio al gol c'è il talento di Lautaro».