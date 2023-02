Inzaghi: “Avere tante alternative è fortuna per un tecnico. Il messaggio di Mkhitaryan…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro a DAZN dopo la partita vinta per tre a uno contro l'Udinese

Eva A. Provenzano

Una buona notizia per l'Inter, che poi sono due. Simone Inzaghi ha ritrovato i gol di Lukaku, dopo quello su rigore segnato all'Udinese, attesissimo in questa stagione, e ha avuto le solite conferme da Lautaro. La LuLa che torna a segnare nella stessa serata e a pochi giorni da un appuntamento importante in Champions può dare fiducia al tecnico. Alla fine della gara contro l'Udinese il mister ha parlato ai microfoni di DAZN.

Questo è quanto ha sottolineato:

-Un abbraccio a fine partita dimostra coesione nonostante difficoltà?

I ragazzi stanno bene insieme, lavorano bene quotidianamente e mi aiutano a fare le scelte per le partite. chi è entrato e chi era in campo, mi hanno dato tutti grandi risposte e spero continuino così.

-Ne parla in ottica Champions?

Spero di avere sempre tanta alternativa, abbiamo giocato 4 mesi con tante defezioni e abbiamo comunque fatto cose buone in Europa anche e con Lukaku e Brozovic abbiamo più scelta. Questa è la fortuna di ogni allenatore, siamo qui per questo, si sceglie senza problemi di volta in volta andando per la propria strada.

-Difficile lasciare fuori Lukaku?

Difficile lasciar fuori Dzeko, o Lautaro come stasera. questo è il computo dell'allenatore, cercare di scegliere sempre per il meglio, poi col sennò del poi è facile.

-Dzeko e Lukaku chi dà più garanzie per la CL?

Sono bravissimi, dopo le gare è difficile fare previsioni. I giorni successivi si deve vedere come va perché in questa, nonostante il risultato, abbiamo speso tanto contro una squadra fisica e tecnica, abbiamo faticato tanto. Poi vedremo come arriveremo a mercoledì, si faranno le scelte sempre per il bene dell'Inter.

-Calha rimane play o torna a fare la mezzala?

Può fare entrambi, ha qualità, tre minuti prima del cambio non sapevo se togliere Brozovic o Miki che viene da tante gare consecutive. Volevamo portare tutti al meglio fino a giugno, di volta in volta decideremo. Può fare benissimo da mezzala, in questi 4 mesi ha fatto cose grandissime davanti alla difesa. Si tratta di un calciatore che ha tecnica, qualità e quantità, quindi nessun problema.

-Tanti errori tecnici legati al campo, può essere fattore negativo per voi?

Qualcosa che in questo momento ci disturba ma l'Inter cercherà di fare del meglio per sistemare il prato, ma con tante partite non ci sono i tempi giusti. Anche l'anno scorso c'erano state difficoltà. Lavorano tanto per darci il campo al meglio, speriamo migliori con l'arrivo del bel tempo.

Un messaggio importante, di un grande professionista che ci ha dato una grande mano mentre eravamo in emergenza. Sta giocando con grande continuità e sta migliorando, deve continuare così.

-Gli piacerebbe giocare più avanti...

Qualche volta potrà capitare, abbiamo provato questa cosa a Malta, quando avevamo solo Dzeko e anche lì devo essere sincero ha fatto molto molto bene.

(Fonte: DAZN)