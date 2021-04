D’Ambrosio non perde tempo. Subito ad Appiano: “Felice di essere tornato”

Il difensore dell'Inter, dopo essere risultato negativo, si è subito recato al Suning Training Centre per allenarsi

Danilo D'Ambrosio è tornato negativo. Il difensore dell'Inter era l'ultimo dei 4 positivi in casa nerazzurra e dopo i tamponi effettuati ieri tutto il gruppo squadra è risultato negativo. D'Ambrosio non ha perso tempo e si è recato subito alla Pinetina per allenarsi, mentre il resto della squadra è a Bologna per la sfida di questa sera al Dall'Ara.