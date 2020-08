Inter, D’Ambrosio: “Finale raggiunta grazie al lavoro di tutti: ora il trofeo. I tifosi ci mancano”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club insieme ad alcuni membri degli Inter Club, Danilo D’Ambrosio ha parlato così in vista della finale di Europa League di domani col Siviglia: “Ero emozionato quando abbiamo raggiunto la finale, sono carichissimo come tutta la squadra e come ho detto sempre l’obiettivo è stato raggiunto perché c’è stato un grandissimo lavoro di squadra dall’inizio. Una finale non si raggiunge coi singoli, tutta la squadra lo sta vivendo in modo positivo. Siamo arrivati a questo traguardo dopo dieci anni e dobbiamo raggiungere il massimo, che sapete meglio di me cosa significa. I tifosi? Ci mancano tanto, è un pensiero non solo mio ma di tutta la squadra: ne abbiamo parlato soprattutto all’inizio quando la cosa era strana. Il calcio non è bello senza il supporto dei tifosi: speriamo che questo periodo possa passare per poter sentire di nuovo il loro calore. E’ fondamentale perché la squadra riesca a dare il meglio di sé”.