GdS – Inter, ecco come puoi battere il Siviglia: due le chiavi per alzare il trofeo

Tra l’Inter e il sogno di alzare al cielo il primo trofeo continentale dopo 10 anni è rimasto ‘solo’ il Siviglia. E abbiamo inserito le virgolette non a caso, data la forza della squadra di Julien Lopetegui. Il club andaluso, infatti, negli ultimi 14 anni è riuscito a vincere 5 titoli in quella che una volta era la Coppa UEFA e fin qui ha sempre trionfato nelle finali disputate. Dunque, non sarà affatto facile avere la meglio di Suso e compagni. La Gazzetta dello Sport analizza i prossimi avversari della squadra di Conte:

“Saranno due le situazioni chiave della finale. La prima è il duello doppio tra i centrali Diego Carlos-Koundè e la Lu-La. La coppia difensiva è forte e complementare: Carlos è un marcatore implacabile che gioca però sempre al limite e rischia il “giallo”, Koundè imposta con piedi buoni e velocità alla Puyol. Avranno bisogno di Fernando, il loro Busquets, per reggere l’impatto offensivo nerazzurro, ma rischiano inferiorità in mezzo. L’altro tema è Banega, ex Inter. Nel 4-3-3 è il vero regista pur partendo da mezzala (Lopetegui non ama il trequartista). Il gioco passa tutto da lui e a lui si rivolgono i compagni per ogni alleggerimento. Brozovic dovrà dare una mano a Gagliardini per fermarlo. L’Inter sembra fisicamente più forte e, soprattutto, più sicura del suo destino (…)“.

(Fonte: gazzetta.it)