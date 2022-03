Social / D’Ambrosio: “Si può cadere, ma non si può mai smettere di combattere!”

L'Inter vince a Liverpool ma è fuori dalla Champions League: il difensore nerazzurro vuole scuotere l'ambiente

Impresa a metà per l'Inter, che vince sul campo del Liverpool ma deve dire addio alla Champions League. Danilo D'Ambrosio, fresco del traguardo delle 250 presenze in nerazzurro, tira fuori l'orgoglio per la prestazione di Anfield Road: "Si può cadere, ma non si può MAI smettere di combattere! Forza Inter!".