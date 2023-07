Sky – D’Ambrosio, offerta dal Monza: orientato ad accettare. Risposta tra 24 ore

Nelle ultime ore si è parlato di Genoa per il futuro di Danilo D'Ambrosio: sul giocatore, però, si è fondato anche il Monza

Dopo l'addio all'Inter, Danilo D'Ambrosio è in attesa di trovare una nuova squadra. Nelle scorse settimane si è parlato di Lazio mentre nelle ultime ore è uscito allo scoperto il Genoa, che spera di chiudere nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, però, ora anche il Monza ha fatto un tentativo concreto: "Il Monza ha presentato un'importante offerta allo svincolato D'Ambrosio, sul giocatore c'è anche il Genoa, che però al momento non affonda". "Il club lombardo - hanno aggiunto a Skysport - ha ricevuto un'offerta davvero importante di un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Resterebbe anche a Milano dove ha casa da anni. È orientato ad accettare ma si è preso 24 ore di tempo per dare una risposta definitiva".