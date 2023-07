Il difensore classe '88, svincolato, è nel mirino di diversi club di Serie A: in prima fila ci sono i rossoblu

Ancora incerto il futuro di Danilo D'Ambrosio: il difensore classe '88 non giocherà più con l'Inter, che ha scelto di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, ma diversi club di Serie A si sono fatti avanti. Il pressing maggiore, secondo Sky Sport, è quello del Genoa, che avrebbe messo sul tavolo un biennale: nei prossimi giorni il giocatore dovrà dare una risposta.