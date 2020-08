L’Inter si gioca nell’ultima gara del campionato il secondo posto. La squadra di Conte ospite dell’Atalanta è in vantaggio 2-0 al termine del primo tempo. Nell’intervallo ha parlato uno dei protagonisti dell’Inter ai microfoni di Dazn, Danilo D’Ambrosio:

“Atalanta se non gli metti pressioni poi trova gli spazi. Dobbiamo correre per 10o’ se vogliamo vincere la partita. L’esultanza alla Spiderman? È per mio figlio Leonardo”.