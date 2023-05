La moglie di D’Ambrosio ricorda il 2 maggio 2021: “Ogni volta sarà così”

Un anniversario speciale che la famiglia D'ambrosio ha festeggiato oggi e vorrà farlo sempre. Perché la vittoria di uno scudetto è sempre da ricordare e brindare. La moglie del terzino nerazzurro sui social ha ripostato una foto nella quale l'hanno taggata i tifosi. È la foto, scattata il 2 maggio 2021, l'anno dell'ultimo scudetto interista, ed era il primo per il marito.

Era il momento di brindare allora ed è il momento di ricordare adesso. Un ricordo che è entrato nell'album di famiglia e non uscirà mai. "Ogni due maggio sarà sempre così. Mettitavell n'cap". Mettetevelo in testa - ha scritto in napoletano la moglie del calciatore nerazzurro, Enza. Gli anniversari si celebrano e quelli nerazzurri si amano.