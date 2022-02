D’Ambrosio: “Derby? La squadra ha risposto con il passaggio del turno. Con il Milan…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Danilo D'Ambrosio ha commentato con soddisfazione la vittoria contro la Roma: "La squadra ha risposto con il passaggio del turno e con una prestazione convincente. Avevamo voglia di riscatto e ci siamo riusciti alla grande. Loro hanno delle ottime individualità da centrocampo in avanti. Abbiamo difeso e attaccato da squadra. Abbiamo fatto due gol perché abbiamo giocato da grande squadra. La partita con il Napoli? Sarà partita fondamentale come tutte le partite. Ci penseremo da domani, loro hanno riposato in settimana. Sabato è mancata la gestione, che invece stasera ci ha permesso di chiudere la partita. La gestione della partita stasera ci ha visto dominare, dettare i tempi. Con il Milan è mancato questo. In un derby rischi una-due volte e alla terza prendi gol".