Inter, il saluto di D’Ambrosio a Conte: “Grazie per aver reso il percorso vincente”

Il difensore dell'Inter ha commentato l'addio del tecnico al club nerazzurro facendogli i migliori auguri per la sua carriera

Da ieri è ufficiali l'addio di Antonio Conte all'Inter. Il tecnico ha rescisso col club nerazzurro e molti dei suoi calciatori hanno voluto ringraziarlo per il percorso intrapreso in questi due anni. Anche il difensore Danilo D'Ambrosio ha salutato Conte sui social: "Grazie per aver reso questo percorso vincente. In bocca al lupo mister".