Inter, Damiani: “Agoume? Fatto ancora nulla, vediamo di trovare una soluzione”

Le parole del procuratore sul classe 2002: "Ci sarà qualche incontro nei prossimi giorni, per ora non è stato fatto ancora nulla"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Oscar Damiani, ex calciatore e oggi procuratore, ha parlato così del futuro di Lucien Agoume, centrocampista classe 2002 di proprietà dell'Inter che andrà in scadenza nel 2022: "Non so se rinnova, bisogna chiederlo al suo procuratore: abbiamo parlato, dobbiamo vedere. Ci sarà qualche incontro nei prossimi giorni, per ora non è stato fatto ancora nulla: ha un solo anno di contratto, vediamo di trovare una soluzione".