Damiani: “Brest buona soluzione per Satriano. Agoumé sta facendo esperienza in Ligue 1”

Intervistato da Calciomercato.com, l'agente Oscar Damiani ha fatto il punto su alcune trattative che riguardano i club di Serie A:

"In questo periodo bisogna capire le esigenze delle società. Faccio un esempio: Donnarumma ha chiesto una certa cifra per rinnovare, il Milan l'ha lasciato andare e ha preso Maignan che è altrettanto forte. Dybala è bravo, ma si gioca anche senza di lui. Quello che conta è la Juve: i giocatori oggi ci sono e domani no. Per quanto un calciatore può essere importante, la società viene prima di tutto".