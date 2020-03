Damiani: “C’è una cosa che è cambiata per il mercato in questi giorni. Oltre il 30 giugno…”

Oscar Damiani, noto agente, è convinto: le prossime riunioni a livello europeo saranno fondamentali per decidere il futuro del calcio, italiano e continentale. A Libero Damiani ha dichiarato:

“I calciatori cercano di tenersi in forma con qualche esercizio casalingo, come me che faccio la cyclette. Negli ultimi tempi il mercato si fa soprattutto a fine stagione, con la classifica in mano per guardare ai rinforzi. Quello che cambia è l’attività di scouting che ora si è fermata e chissà quando ripartirà. Se dovessimo arrivare oltre il 30 giugno, si potrebbe pensare a un’estensione automatica dei contratti di un mese visto che a marzo ci si è fermati. Saranno fondamentali le prossime riunioni“.

(Fonte: Libero)