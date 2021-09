Damiani: “Inter, Dzeko non fa più la differenza. L’anno scorso Lukaku…”

Le considerazioni del noto operatore di mercato a proposito dei nerazzurri e di altri temi di questo momento

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, fra le tante, di Juventus e Napoli, è intervenuto ai microfoni di '1 Football Club' su 1 Station Radio: “L’idea della SuperLega mi sembra una grande fregnaccia, una roba solo per ricchi e il calcio, invece, è di tutti. Lo dimostra il risultato dello Sheriff contro il Real Madrid, quest’ultimo diventata una squadra mediocre. Ci sono sempre pochi campioni, adesso è un gioco molto fisico e club meno blasonati riescono ad ottenere risultati importanti. Inter? Non riesce a rendere in Champions perché l’anno scorso Lukaku segnava in ogni partita, mentre calciatori come Dzeko, Giroud non fanno più la differenza. Milan? L’arbitro è stato scandaloso, sul rigore c’era prima un tocco di mano del calciatore dell’Atletico Madrid. Se non si è sicuri, esiste la Var. Quest’ultima è una vera puttanata, continua solo a fare danni. Un errore gravissimo non aver visto che quel rigore non c’era".