Damiani: “Inter-Fiorentina spettacolare. Brozovic? Assenza grave perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter sta attraversando un momento difficile ma ha fatto bene in Coppa nonostante l'eliminazione"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Oscar Damiani, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Fiorentina di domani sera: "Sarà una partita equilibrata e incerta, ma soprattutto me l'aspetto spettacolare. L'Inter sta attraversando un momento difficile ma ha fatto bene in Coppa nonostante l'eliminazione. Perciò è una gara che vivrà sull'equilibrio e sugli episodi"