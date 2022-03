FCIN1908 / Inter-Fiorentina, Brozovic non convocato

Il centrocampista non ha recuperato dal problema al polpaccio accusato contro il Liverpool e non è stato convocato per Inter-Fiorentina

Daniele Mari

Marcelo Brozovic non ce la fa. Il centrocampista croato non ha recuperato dal problema al polpaccio accusato contro il Liverpool e non è stato convocato per Inter-Fiorentina. Lo apprende Fcinter1908. Niente da fare, quindi, per Simone Inzaghi, che dovrà nuovamente cercare una soluzione per sostituire il suo insostituibile.

Sarà con ogni probabilità Hakan Calhanoglu a giocare davanti alla difesa, con Barella e Vidal ai suoi fianchi. Per Brozovic, la speranza è che salti a questo punto anche gli impegni con la Croazia.