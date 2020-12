Damiani: “Inter, aiuterebbe la vicinanza di Zhang. I presupposti per il titolo ci sono”

Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, ospite negli studi di Skysport, ha parlato anche del momento dell’Inter di Conte: «C’è una società forte e un bravo allenatore, ha giocatori straordinari. Il presidente Zhang spesso, purtroppo, è via. Magari ha interessi importanti e non può sempre essere a Milano. La sua vicinanza potrebbe essere d’aiuto anche se è giovane, ma la vicinanza del presidente è importante. L’eliminazione in Coppa pesa. Ma penso che questa Inter può arrivare a vincere lo scudetto. Ci sono tutti i presupposti ma solo il campo dirà che è così».

(Fonte: SS24)