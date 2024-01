Intervenuto ai microfoni di Sportitalia sotto la sede dell'Inter, Oscar Damiani, membro dell'entourage di Lucien Agoumé, ha parlato così del futuro del centrocampista francese: "Più Siviglia o Marsiglia? Ancora non sappiamo, dovete parlare con l'agente. Inter disposta al prestito? Quello sì, ovviamente. Se vogliono incassare? Vedremo, non posso dire altro: parlatene con la società, non con me".