Damiani: “Inter quadrata e Milan ben allenato, ma il Napoli rientrerà per lo scudetto”

Le parole dell'ex calciatore e noto operatore di mercato a proposito della bagare in vetta alla classifica di Serie A

L'ex attaccante e operatore di mercato Oscar Damiani è intervenuto a Radio Marte. Queste le sue parole sulla lotta scudetto e sulle chance di risalita del Napoli dopo gli ultimi risultati in campionato: "Il Napoli? Per Garcia è un momento complicato, il fatto che De Laurentiis ora sia vicino alla squadra lo ritengo un fatto positivo, il presidente sa come gestire una società.