Damiani: “Inzaghi è intelligente, Inter grande chance: trova una squadra…”

Le dichiarazioni a Tuttomercatoweb dell'ex calciatore e ora operatore di mercato Oscar Damiani sul passaggio di Inzaghi all'Inter

Oscar Damiani , ex calciatore e ora agente, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti trattati l'arrivo di Inzaghi sulla panchina dell'Inter : "C’è una società che è un po’ in difficoltà però Inzaghi trova una squadra preparata sul piano tattico. È un ragazzo intelligente. È una grande chance".

"Inzaghi ha un bravo procuratore come Tinti. Forse sono andati troppo per le lunghe e quando si va per le lunghe spesso non è un buon segno".