Damiani: “Lautaro-Thuram forse miglior coppia al mondo. Marcus da piccolo…”

Oscar Damiani ne ha visti tanti di talenti nella sua lunga carriera da operatore di mercato. E se Marcus Thuram lo ha stregato, come racconta a TuttoSport oggi, un motivo ci sarà. Non solo per il legame affettivo, considerando il grande rapporto con il papà Lilian, suo assistito anni fa: «Ricordi? Il primo è di quando lo tenevo in braccio. Era già allora un bimbo molto sveglio. Io con la famiglia Thuram ho sempre avuto un bel rapporto. Ho vissuto un po’ meno il fratello Khéphren , ma pure per lui vale quanto detto per Marcus. Peccato solo che a differenza del papà, non abbia avuto la fortuna di seguirli professionalmente, questo mi dispiace (ride, ndr)».