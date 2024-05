Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, ex calciatore e oggi agente, ha parlato così dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, ex calciatore e oggi agente, ha parlato così dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: “Lui è una persona meravigliosa. Ha accumulato tanta tensione ed è venuto fuori quello che abbiamo visto tutti. Però dopo tante chiacchiere ci può stare. Allegri ha dato tanto alla Juve e viceversa. Thiago Motta? Mi piace molto ma ho la sensazione che possa rimanere a Bologna. La Juve comunque deve migliorare come organico. Che mercato mi aspetto? Qualcosa si farà. Non ci sono molte disponibilità ma senz’altro qualche movimento ci sarà”.