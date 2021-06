Damiani: “Napoli? Spalletti persona giusta. Si ceda, come deve fare l’Inter”

Le parole del procuratore: "Napoli? Spalletti è una persona eccezionale ed un allenatore brillante, è la persona giusta"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Oscar Damiani, noto procuratore, ha parlato così delle vicende di casa azzurra: "Spalletti è una persona eccezionale ed un allenatore brillante, è la persona giusta. Sabaly? Non mi risulta. Il Napoli lo aveva preso ma poi lo bocciò per una visita medica che mi sembrò più una scusa. Ma non ci voglio più tornare, il Napoli non si è comportato male. Qualche cessione va fatta, anche l'Inter imposta questo tipo di mercato. Bisogna però puntare sui giovani giusti. Prima di vendere bisogna avere già in pugno il sostituto. Così fanno i club che sanno programmare il proprio futuro".