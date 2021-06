Calciomercato Inter: è sfida con Spalletti per un grande obiettivo di mercato

Nel mirino dei nerazzurri e del Napoli c'è lo stesso giocatore in chiave mercato.

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Emerson Palmieri come rinforzo per la fascia sinistra. I nerazzurri lo seguono, è un profilo che piace e interessa e può lasciare il Chelsea dopo una stagione in cui ha giocato solo 15 partite. Il classe 1994, attualmente tra i 26 convocati da Roberto Mancini per la Nazionale verso gli Europei, viene valutato circa 20 milioni dai campioni d’Europa in carica. Ma occhio alla concorrenza dall’Italia.