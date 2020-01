Damiani: “Vidal è l’incursore che manca all’Inter. Con lui sarà lotta fino alla fine per lo scudetto”

Intervistato da Tmw Radio, l’agente Oscar Damiani ha parlato delle ultime mosse di mercato in Serie A e del possibile arrivo di Arturo Vidal all’Inter:

Su Kulusevski e Ibrahimovic

“Ibra mi auguro di rivederlo come quando ha lasciato il Milan. E’ passato di tempo ma ha grande personalità e può aiutare questa squadra, che non ha grandi obiettivi. Può aiutare a far crescere i giovani e dare quella voglia di vincere che serve. Kulusevski è un ragazzo con grandi prospettive, non ho ancora capito che ruolo abbia. Io lo vedo più dietro le punte. E’ giovane ma ha già dimostrato di giocare ad ottimi livelli. E’ uno dei migliori in Europa”.

Su Vidal

“E’ un giocatore che ha carattere, personalità, forza fisica. È quell’incursore che manca all’Inter. Sarebbe un grande acquisto. Non so quanto potrà costare e quanto il Barcellona voglia darlo via. Se lo prende l’Inter, sarà ancora più competitiva e può dare filo da torcere fino all’ultimo alla Juventus per lo scudetto”.