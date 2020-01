Kulusevski-Juve? La vendetta dell’Inter sarebbe clamorosa. Si parla di 90 mln: “L’agente…”

La voce, riportata da panorama.it, è clamorosa e parla di un possibile arrivo di Paul Pogba in estate all’Inter. Certo, le potenziali cifre dell’affare fanno spavento (si parla di 80-90 milioni per il cartellino e di 12 milioni di euro annui per il giocatore) ma, considerato che l’agente del centrocampista ex Juve è Mino Raiola, meglio non chiudere mai le porte definitivamente. Anche perché quella di Pogba all’Inter sarebbe una vendetta clamorosa nei confronti dei bianconeri, che nelle scorse ore hanno superato i nerazzurri nella corsa a Kulusevski:

“Ci sono voci anche di un possibile arrivo di Pogba in nerazzurro. E’ vero che il francese sia in rotta con il Manchester United ma per gennaio non sono in vista spostamenti. Pogba infatti ha deciso di farsi operare per i suoi problemi alla caviglia che ne hanno condizionato il rendimento. In estate poi si vedrà: la richiesta del giocatore è altissima, 12 mln e 80-90 dovrebbero andare allo United. Ma con Mino Raiola mai dire mai…“.

(Fonte: Panorama)